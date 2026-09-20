Черри, руккола и даже перец: Садовод объяснила, как устроить огород на подоконнике

Даже осенью и зимой в квартире можно выращивать зелень, томаты черри и некоторые сорта перца. Об этом интернет-изданию Regions.ru рассказала садовод Екатерина Рассадина.

Проще всего начать с зелени. По словам специалиста, дома хорошо растут укроп, петрушка, базилик, руккола и мелколистный салат, а лук на перо можно получить даже в обычном стакане с водой.

Самым быстрым вариантом Рассадина назвала кресс-салат. Первый урожай можно срезать уже примерно через две недели после посадки.

Из овощей для квартиры подойдут самоопыляемые сорта острого перца, в том числе «Огонёк», а также компактные томаты черри. Эксперт привела в пример сорта «Пиноккио» и «Балконное чудо», высота которых составляет около 30 сантиметров.

С огурцами сложнее. Для домашнего выращивания понадобятся специальные гибриды, опора и ручное опыление кисточкой.

Главным условием зимнего огорода садовод назвала дополнительное освещение. Осенью и зимой естественного света из окна растениям недостаточно, поэтому фитолампа полного спектра должна работать примерно 12–14 часов в сутки. Чтобы кусты росли равномерно, горшки советуют разворачивать на 180 градусов раз в два-три дня.

Важно следить и за влажностью. Поливать домашние посадки Рассадина рекомендует умеренно, после подсыхания верхнего слоя почвы, используя тёплую отстоянную воду. Из-за сухого воздуха от батарей листья также стоит регулярно опрыскивать либо поставить рядом увлажнитель.

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