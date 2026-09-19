Дачникам раскрыли способ уничтожить до 70% вредителей в теплице перед зимой

Осенью, после сбора последнего урожая, теплица требует особой подготовки. Если оставить её без внимания, весной можно столкнуться с болезнями, вредителями и повреждённой конструкцией. Как правильно законсервировать парник на зиму, 360.ru рассказала агроном Елизавета Тихонова.

Теплицы бывают стеклянными и пластиковыми, и разница между ними принципиальна.

«В стеклянные теплицы не попадает ультрафиолет, а в пластиковые попадает. Однако ультрафиолет овощам необходим, так как он повышает количество витамина C в них. Поэтому овощи открытого грунта вкуснее, чем из теплицы», — пояснила эксперт.

Плён очный вариант для зимней подготовки не годится из-за хрупкости. Главное достоинство парника — меньше вредителей и болезней, но часть спор всё равно впитывается в почву вокруг. Тихонова советует перекапывать землю внутри: порядка 70% вредной микрофлоры вымерзает, тогда как в открытом грунте она спокойно переживает холода под снегом.

Шаг первый — убрать все растительные остатки и сорняки. Шаг второй — обмыть конструкцию из шланга. Если стенки заросли водорослями, их моют щёткой с калийным мылом или средством для посуды. Смывать мыльную воду необязательно — она уйдёт сама. Дополнительно каркас можно обработать антисептиком или раствором медного купороса.

Шаг третий — перекопка крупными комьями на штык — на 28 сантиметров. На этой глубине и живут разные вредители. Шаг четвёртый — проветрить, чтобы земля просохла. Шаг пятый — поставить подпорки под дуги или конёк, чтобы конструкция не рухнула под снегом.

Ранее садоводам дали рекомендации, как уберечь участок от ранних холодов. В частности, до прихода морозов побеги следует укоротить до вызревших тканей, а несвоевременно распустившиеся бутоны допускается удалить.