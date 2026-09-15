15 сентября к мощам Спиридона Тримифунтского в Москве пришли 35 тыс. паломников

Вечером поток посетителей временно остановили: в 20:00 организаторы закрыли доступ. Приём паломников возобновится утром 16 сентября с 8:00. Мощи будут находиться в Москве ещё несколько дней — доступ к святыне сохранится до 14:00 20 сентября.

Напомним, мощи святителя Спиридона Тримифунтского принесли в Храм Христа Спасителя 14 сентября. Ковчег доставили в столицу из Успенского собора Ярославля. С понедельника по пятницу храм открыт для паломников с 08:00 до 20:00, а в последний день — с 08:00 до 14:00. Перед ковчегом московское духовенство будет совершать молебны. Life.ru писал, что верующим приходится ждать около 4,5 часа, чтобы поклониться мощам.