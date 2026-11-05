Черви-сосальщики к пиву: 19 россиян подхватили паразитов от рыбы из «Пивзавода»
19 человек заразились червями-сосальщиками от вяленой рыбы из пивного в Пугачёве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В Саратовской области 19 человек заразились паразитическими червями-сосальщиками после употребления вяленой рыбы, купленной в пивных магазинах. В продукции обнаружили возбудителей описторхоза, после чего с продажи изъяли 35 килограммов рыбы.
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, все заболевшие приобретали закуску в сети «Пивзавод» в городе Пугачёве. Специалисты провели лабораторные исследования продукции и биологических материалов пострадавших. В образцах вяленого язя обнаружили паразитов, вызывающих описторхоз.
После получения результатов проверки из магазинов изъяли 35 килограммов рыбной продукции. Продажу остальной рыбы также приостановили, а санитарные врачи продолжают расследование обстоятельств массового заражения.
Описторхоз вызывают плоские черви-сосальщики, которые попадают в организм человека при употреблении заражённой рыбы, не прошедшей достаточную обработку. Заболевание может сопровождаться повышением температуры, тошнотой, кожной сыпью, болями в мышцах и суставах. Паразиты способны поражать печень, желчный пузырь и поджелудочную железу.
Первые сообщения о массовом заболевании жителей Пугачёва появились 2 ноября. Тогда стало известно о госпитализации семи человек после употребления купленной в местном магазине рыбы. Следственный комитет и прокуратура Саратовской области организовали проверки обстоятельств происшествия.