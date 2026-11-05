В Саратовской области 19 человек заразились паразитическими червями-сосальщиками после употребления вяленой рыбы, купленной в пивных магазинах. В продукции обнаружили возбудителей описторхоза, после чего с продажи изъяли 35 килограммов рыбы.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, все заболевшие приобретали закуску в сети «Пивзавод» в городе Пугачёве. Специалисты провели лабораторные исследования продукции и биологических материалов пострадавших. В образцах вяленого язя обнаружили паразитов, вызывающих описторхоз.

После получения результатов проверки из магазинов изъяли 35 килограммов рыбной продукции. Продажу остальной рыбы также приостановили, а санитарные врачи продолжают расследование обстоятельств массового заражения.

Описторхоз вызывают плоские черви-сосальщики, которые попадают в организм человека при употреблении заражённой рыбы, не прошедшей достаточную обработку. Заболевание может сопровождаться повышением температуры, тошнотой, кожной сыпью, болями в мышцах и суставах. Паразиты способны поражать печень, желчный пузырь и поджелудочную железу.