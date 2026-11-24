Обычная прогулка по парку обернулась для жителя Санкт-Петербурга неожиданным обогащением на два миллиона рублей. Мужчина нашёл сумку с наличными, передал её полиции, а спустя почти год добился через суд права оставить деньги себе. Об этом сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Счастливая находка ждала Владимира утром 30 ноября 2025 года. Петербуржец сразу позвонил правоохранителям, а на следующий день подал письменное заявление. Поиски владельца внушительной суммы ни к чему не привели.

В конце апреля Владимир обратился в полицию с просьбой признать деньги его собственностью. Однако 15 мая получил отказ: правоохранители посчитали, что мужчина не выполнил требования Гражданского кодекса в части обеспечения сохранности находки. Тогда петербуржец подал иск.

Невский районный суд не согласился с аргументами полиции. Владимир своевременно сообщил о найденной сумке, а доказательств того, что он пытался утаить её содержимое, не оказалось. В результате суд признал за мужчиной право собственности на все два миллиона рублей.

Согласно статье 228 ГК РФ, нашедший чужую вещь может стать её законным владельцем, если в течение шести месяцев после заявления о находке её хозяина не удастся установить и тот сам не заявит о своих правах.