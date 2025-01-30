Москвич вернул 88-летнему пенсионеру потерянный в переходе 1 миллион рублей

На западе Москвы мужчина нашёл пакет с миллионом рублей в надземном переходе и отнёс его в полицию. Деньги были возвращены 88-летнему пенсионеру, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, свёрток с деньгами был обнаружен в районе Рублёвского шоссе. Выяснилось, что это сбережения 88-летнего пенсионера: пожилой мужчина снял наличные для перевода на другой счёт, но случайно уронил их по пути. В итоге правоохранительные органы вернули ему потерянный миллион.

К слову, присвоение чужих средств могло бы привести к уголовному делу против москвича, но он не стал забирать найденный миллион себе.