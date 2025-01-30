Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 14:41

Москвич вернул 88-летнему пенсионеру потерянный в переходе 1 миллион рублей

ТАСС: Москвич нашёл пакет с миллионом рублей в переходе и вернул его владельцу

На западе Москвы мужчина нашёл пакет с миллионом рублей в надземном переходе и отнёс его в полицию. Деньги были возвращены 88-летнему пенсионеру, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, свёрток с деньгами был обнаружен в районе Рублёвского шоссе. Выяснилось, что это сбережения 88-летнего пенсионера: пожилой мужчина снял наличные для перевода на другой счёт, но случайно уронил их по пути. В итоге правоохранительные органы вернули ему потерянный миллион.

К слову, присвоение чужих средств могло бы привести к уголовному делу против москвича, но он не стал забирать найденный миллион себе.

Ранее сообщалось, что в Челябинске на одном из заводов работники получили зарплату в 100 раз больше финансированной. Так, вместо стандартного оклада в 50-80 тысяч рублей сотрудникам зачислили по пять-восемь миллионов. Предполагается, что всему виной ошибки бухгалтерии.

Юрист объяснил, как вернуть деньги при ошибочном переводе на карту другого человека
Юрист объяснил, как вернуть деньги при ошибочном переводе на карту другого человека
Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar