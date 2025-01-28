Юрист объяснил, как вернуть деньги при ошибочном переводе на карту другого человека

Юрист Давид Адамс объяснил россиянам, что делать, если вы ошибочно перевели деньги на карту или номер телефона чужого человека. Главное в этом случае не паниковать, а следовать чёткой инструкции.

В первую очередь, по словам эксперта, надо выяснить, в каком банке выпущена карта, на которую ошибочно был совершён перевод. Для этого надо посмотреть на первые шесть цифр номера карты.

«Если вы сделали перевод по номеру телефона, то позвоните по этому телефону и объясните ситуацию, если получатель не пойдёт на контакт, то обратитесь в ваш банк — сотрудники могут помочь с выяснением наименования банка получателя», — посоветовал юрист в беседе с RT.

С получателем напрямую должен связаться банк и попросить вернуть деньги. Если человек откажется это делать, то единственным выходом будет идти в суд. В таком случае подаётся иск о неосновательном обогащении вместе с доказательствами о переводе средств чужому человеку.

Юрист также добавил, что если вам ошибочно поступил платёж, то следует уведомить банк и согласиться на возврат средств. Иначе действия будут квалифицированы как присвоение чужого.