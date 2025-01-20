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20 января, 19:19

Рабочих с челябинского завода по ошибке превратили в миллионеров

Kp.ru: Завод в Челябинске ошибочно начислил зарплаты рабочим по 5‑8 млн рублей

В Челябинске на одном из заводов работники получили зарплату в 100 раз больше финансированной. Предполагается, что всему виной ошибки бухгалтерии, сообщает kp.ru.

Уточняется, что вместо стандартного оклада в 50-80 тысяч рублей сотрудники получили по пять-восемь миллионов. Причём некоторые рабочие захотели вернуть ошибочно перечисленные деньги, но столкнулись с трудностью — не знают, как это сделать.

«Бухгалтерия ошиблась, пусть у них и вычитают из зарплаты», — сказал один из рабочих.

Юристы уточнили, что в подобных случаях деньги могут быть взысканы с работников, если предприятие докажет, что произошла техническая ошибка. По словам экспертов, сделать это трудно, так как расчётные листы для бухгалтеров давно формируются автоматически с помощью ПО. Специалисты также рассказали, что в нескольких случаях, когда компании пытались вернуть ошибочные выплаты через суд, решение было принято в пользу работников.

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А ранее россиянам рассказали, где искать помощь, если не платят зарплату. Юристы считают, что нужно в течение года обращаться в суд. Как правило, решение принимается в пользу сотрудника.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Дарья Нарыкова
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