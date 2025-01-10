Россиянам объяснили, где искать помощь, если не платят зарплату

Если работодатель задерживает или вовсе не платит зарплату какое-то время, то можно обращаться в суд в течение года с момента нарушения. Об этом заявила юрист Сураё Рамазанова, ссылаясь на статью 392 Трудового кодекса РФ.

Она отметила, что решение, как правило, принимается в пользу работника. Но прежде, чем подавать жалобу, юрист рекомендовала выяснить причину задержки зарплаты. Например, если денег на производстве нет, то взять их будет неоткуда. В досудебном порядке также свои права можно защитить через Трудовую инспекцию.

«Трудовая инспекция проведёт соответствующую проверку, установит, по какой причине работодатель позволяет себе эту задержку. Если причина не является законной, его обяжут произвести выплату», — отметила правозащитница в эфире телеканала «Санкт-Петербург».