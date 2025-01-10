Россиянам объяснили, где искать помощь, если не платят зарплату
Юрист Рамазанова: При задержке зарплаты можно обращаться в суд в течение года
Если работодатель задерживает или вовсе не платит зарплату какое-то время, то можно обращаться в суд в течение года с момента нарушения. Об этом заявила юрист Сураё Рамазанова, ссылаясь на статью 392 Трудового кодекса РФ.
Она отметила, что решение, как правило, принимается в пользу работника. Но прежде, чем подавать жалобу, юрист рекомендовала выяснить причину задержки зарплаты. Например, если денег на производстве нет, то взять их будет неоткуда. В досудебном порядке также свои права можно защитить через Трудовую инспекцию.
«Трудовая инспекция проведёт соответствующую проверку, установит, по какой причине работодатель позволяет себе эту задержку. Если причина не является законной, его обяжут произвести выплату», — отметила правозащитница в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Ранее Life.ru рассказывал, что в Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении местной строительной компании из-за невыплаты зарплаты. Работники заявили, что не видели денег с сентября прошлого года. В ходе следствия будет дана оценка действиям руководства предприятия для скорейшего возмещения задолженности людям