В Башкирии завели дело из-за невыплаты зарплаты работникам стройкомпании

В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Региональная строительная компания» из-за невыплаты заработной платы своим работникам более двух месяцев. Как сообщило следственное управление СК России по Республике Башкортостан, сотрудники компании отметили, что оклады не выплачиваются с сентября этого года.

«Предварительно установлено, что руководство ООО «Региональная строительная компания» с сентября текущего года по настоящее время не выплачивало в полном объёме зарплату работникам, которые задействованы в строительстве участка автодороги М-12 Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит», — говорится в заявлении СК.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для оценки действий руководства компании и скорейшего возмещения задолженности.