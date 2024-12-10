В Башкирии завели дело из-за невыплаты зарплаты работникам стройкомпании
В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Региональная строительная компания» из-за невыплаты заработной платы своим работникам более двух месяцев. Как сообщило следственное управление СК России по Республике Башкортостан, сотрудники компании отметили, что оклады не выплачиваются с сентября этого года.
«Предварительно установлено, что руководство ООО «Региональная строительная компания» с сентября текущего года по настоящее время не выплачивало в полном объёме зарплату работникам, которые задействованы в строительстве участка автодороги М-12 Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит», — говорится в заявлении СК.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий для оценки действий руководства компании и скорейшего возмещения задолженности.
Не так давно юрист рассказал, как законно добиться повышения заработной платы. По его словам, законодательство предоставляет работникам инструменты для защиты их интересов, однако окончательное решение об изменении оклада остаётся за руководством.
Life.ru / Шедеврум