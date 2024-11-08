В Якутии глава посёлка объяснил задержку зарплаты рабочим запоем бухгалтера

Глава посёлка Чернышевский в Якутии Артём Ширшов сообщил рабочим, что главный бухгалтер не может заняться вопросом оплаты из-за запоя. Об этом пишет издание SakhaTime.

В мае администрация заключила контракт на создание Досугового центра для пенсионеров, уже в августе подрядчик отчитался о завершении работ. Тем не менее, выплата за проект до сих пор не произведена.

Подрядчик утверждает, что Ширшов перестал отвечать на его звонки, а 16 сентября и вовсе добавил его номер в чёрный список. Однако при звонке с другого номера глава ответил и объяснил, что задержка связана с личными проблемами бухгалтера, который, по его словам, может не выйти на работу в течение нескольких недель из-за алкогольного опьянения.