В Якутии задержали главу посёлка, где бездомные псы растерзали 12-летнюю девочку
«ТайгаПост»: Задержан глава посёлка Чульман, где собаки загрызли девочку
Сталик Дерягин. Обложка © VK / Администрация посëлка Чульман
В Якутии задержали главу посёлка Чульман, где стая бездомных собак растерзала 12-летнюю девочку. Как сообщает «ТайгаПост», 12 октября, в день похорон школьницы, Сталика Дерягина вызвали в Нерюнгринский отдел СК России.
По данным издания, в течение 48 часов суд должен избрать Дерягину меру пресечения, сейчас он находится в статусе задержанного. Его подозревают в халатности.
Официально о задержании Дерягина не сообщалось.
Ранее Life.ru сообщал, что 7 октября школьница из якутского посёлка Чульман попала в больницу со множеством рваных ран в результате нападения на неё стаи бездомных собак. Состояние ребёнка оценивалось как крайне тяжёлое. Врачи сделали всё, что было в их силах, но спасти пострадавшую не удалось. СК возбудил уголовное дело.