В Якутии задержали главу посёлка, где бездомные псы растерзали 12-летнюю девочку

В Якутии задержали главу посёлка Чульман, где стая бездомных собак растерзала 12-летнюю девочку. Как сообщает «ТайгаПост» , 12 октября, в день похорон школьницы, Сталика Дерягина вызвали в Нерюнгринский отдел СК России.

По данным издания, в течение 48 часов суд должен избрать Дерягину меру пресечения, сейчас он находится в статусе задержанного. Его подозревают в халатности.