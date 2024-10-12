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12 октября, 09:40

В Якутии задержали главу посёлка, где бездомные псы растерзали 12-летнюю девочку

«ТайгаПост»: Задержан глава посёлка Чульман, где собаки загрызли девочку

Сталик Дерягин. Обложка © VK / Администрация посëлка Чульман

Сталик Дерягин. Обложка © VK / Администрация посëлка Чульман

В Якутии задержали главу посёлка Чульман, где стая бездомных собак растерзала 12-летнюю девочку. Как сообщает «ТайгаПост», 12 октября, в день похорон школьницы, Сталика Дерягина вызвали в Нерюнгринский отдел СК России.

По данным издания, в течение 48 часов суд должен избрать Дерягину меру пресечения, сейчас он находится в статусе задержанного. Его подозревают в халатности.

Официально о задержании Дерягина не сообщалось.

Ранее Life.ru сообщал, что 7 октября школьница из якутского посёлка Чульман попала в больницу со множеством рваных ран в результате нападения на неё стаи бездомных собак. Состояние ребёнка оценивалось как крайне тяжёлое. Врачи сделали всё, что было в их силах, но спасти пострадавшую не удалось. СК возбудил уголовное дело.

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Наталья Демьянова
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