Юрист объяснил, как законно добиться повышения зарплаты

Обращение сотрудника с просьбой об увеличении оклада требует тщательной подготовки и чёткого изложения аргументов. Управляющий партнёр компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев отметил, что закон предоставляет работникам инструменты для защиты их интересов, однако решение об изменении оплаты труда остаётся за руководством. Об этом пишет «Газета.ru».

По словам эксперта, начинать стоит с письменного обращения к непосредственному начальнику или через отдел кадров. Формат заявления должен быть официальным, с изложением причин. Весомыми аргументами могут стать увеличение обязанностей, значительный вклад в развитие компании или несоответствие заработной платы рыночному уровню.

«Например, увеличение объёма выполняемых обязанностей или успешное завершение сложного проекта, который увеличил доход компании, — это веские основания для пересмотра оплаты труда», — отметил юрист.

Русяев подчеркнул, что при составлении запроса важно избегать эмоциональности. Сотрудник должен сосредоточиться на фактах, таких как статистика средней зарплаты по должности или конкретные достижения, принёсшие компании выгоду. Дополнительным преимуществом станут ссылки на положения трудового законодательства, регулирующего оплату труда.

«Формат обращения предпочтительно выбирать письменный, например, заявление или служебную записку. Это создаёт документальное подтверждение обращения и упрощает процесс дальнейших действий, если потребуется отстаивать свои права», — подчеркнул Русяев

Если руководство отказывает или игнорирует запрос, работник может обратиться в трудовую инспекцию или профсоюз. Эти органы помогают защитить права сотрудников, особенно в случае дискриминации или нарушений. Юрист добавил, что грамотное и аргументированное обращение не только повышает шансы на успех, но и укрепляет репутацию сотрудника как компетентного и целеустремлённого профессионала.