Стало известно, как изменились зарплаты россиян в 2024 году

В 2024 году почти половина российских компаний повысила зарплаты сотрудникам на 1–10%. Ещё 23% организаций сообщили о росте на 10–20%, а 9% отметили значительное увеличение зарплат на 20–40%. При этом 11% респондентов не зафиксировали изменений, а 8% выбрали вариант «другое».

Как сообщает «Газета.ru», опрос группы ANCOR показал, что в основном повышения коснулись не офисных сотрудников, а рабочего персонала. Ключевой причиной повышения зарплат стала индексация, это отметили 47% компаний. 20% респондентов указали, что их зарплаты были ниже средних по рынку — это послужило стимулом для увеличения.

В 14% случаев компании применяли контрофферы — выгодные предложения сотрудникам, заявившим о своём уходе. Ещё 10% работодателей повысили зарплаты в связи с новыми волнами найма, а 4% — из-за появления уникальных позиций. Столько же организаций предпочли повысить бонусную часть.

При пересмотре зарплат 40% компаний опирались на обзоры заработных плат, 38% — на данные сайтов по поиску работы. 80% респондентов покупают отчёты или проводят собственную аналитику по потенциальным кандидатам, 6% полагаются на внешних консультантов, а 4% анализируют причины отказов от офферов и обратную связь от увольняющихся сотрудников. Вариант «другое» выбрали 6% участников опроса.

Что касается планов на 2025 год, 35% респондентов будут следить за ситуацией на рынке и пока не могут дать точный ответ об уровне оклада. 32% компаний намерены повысить зарплаты больше, чем в 2024 году, а 15% также планируют увеличение, но в меньшем объёме. 9% руководителей собираются поднять оплату труда тем, кого это обошло в прошлом году. Столько же руководителей заявили об отсутствии перспектив на изменения.

Введение прогрессивной шкалы налогообложения в России не повлияет на компенсации и льготы в компаниях — так считают 40% руководителей. 28% ещё не приняли решение, 17% планируют повысить зарплату для всех сотрудников, а 9% — только для топ-менеджеров. В опросе приняли участие 215 представителей бизнеса. Это позволяет судить о масштабах изменений и ожиданиях на рынке труда в ближайшем будущем.