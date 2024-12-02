Раскрыты главные причины, из-за которых увольняются россияне

Недавнее исследование, проведённое экспертами «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру», выявило ключевые причины, по которым россияне покидают свои рабочие места. В ходе опроса были проанализированы ответы более 3,5 тысячи человек из разных регионов страны, сообщает ТАСС.

Результаты показали, что примерно треть опрошенных (35%) уволились из-за отказа в повышении зарплаты. Почти столько же людей (34%) в качестве причины ухода назвали профессиональное выгорание и стресс. Отсутствие карьерных перспектив стало поводом для увольнения 24% участников опроса. Конфликты с коллективом и начальством заставили уйти с работы 18% россиян. Ещё 17% опрошенных планируют больше времени посвящать семье и личной жизни.

Кроме того, желание найти работу ближе к дому привело к смене работы у 12% респондентов. А 6% стремились переехать в другой город или даже страну. Интересно, что 8% сотрудников никогда не увольнялись со своих рабочих мест.

Возраст также играет роль в мотивации увольнения. Молодые кадры от 18 до 34 лет чаще всего покидают свои рабочие места из-за выгорания, стресса или по состоянию здоровья (48%), отсутствия карьерного роста (31%) и нежелания работодателя повышать зарплату (29%). В то же время респонденты старше 35 лет чаще всего указывают на отказ работодателя повышать зарплату, профессиональное выгорание и стресс как основные причины ухода.

Исследование также выявило тенденции в переходе сотрудников на новые рабочие места. Люди из сферы образования, здравоохранения, финансов и государственного управления чаще всего остаются в своей профессиональной области. Однако представители жилищно-коммунального хозяйства, сферы услуг и транспорта обычно переходят в обрабатывающую промышленность.

Важным аспектом является и изменение уровня заработной платы при переходе на новое место. Новые сотрудники в «синих воротничках» получают прибавку к зарплате порядка 30%. Кроме того, около трети работников, ранее занятых в IT-компаниях, перешли в финансовый сектор, где их доход увеличился примерно на 19,5%.