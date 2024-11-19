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19 ноября, 16:36

Жительница Петербурга, ошибочно признанная умершей, получит пенсию за шесть лет

Исполнение решения будет контролировать прокуратура. Обложка © freepik.com / ededchechine

Исполнение решения будет контролировать прокуратура. Обложка © freepik.com / ededchechine

Прокуратура Санкт-Петербурга добилась пересмотра пенсионных выплат для местной жительницы, которая в течение шести лет не получала положенные ей деньги из-за ошибки в базе данных ЗАГС. Как сообщает агентство ТАСС, женщина, чьё имя не раскрывается, была ошибочно признана умершей ещё в 2016 году.

Ошибка была обнаружена только в апреле 2022 года, когда судебное решение о «смерти» женщины было признано недействительным. После этого женщине снова стали начислять пенсию, но компенсацию никто не выплатил.

Прокурор Калининского района Санкт-Петербурга подал в суд иск с требованием обязать региональное отделение Пенсионного фонда России вернуть женщине деньги за все шесть лет. Однако суд первой инстанции отклонил иск.

Прокурор, не согласившийся с решением, подал апелляцию. Апелляционный суд тщательно рассмотрел все обстоятельства дела и отменил решение районного суда. В результате Пенсионный фонд обязали выплатить женщине задолженность в полном объеме.

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Александра Журавская
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