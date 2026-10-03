Четверо пострадавших при нападении заключённого находятся в больницах в КБР
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Четверо пострадавших при нападении заключённого находятся в медицинских учреждениях Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
Медики оказали всем необходимую помощь, в том числе провели оперативные вмешательства. На данный момент угрозы для жизни пострадавших нет.
Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжёлое. Ещё двое находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ситуацию держит на личном контроле министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов.
Напомним, накануне в Кабардино-Балкарии во время этапирования заключённых один из осуждённых напал на сотрудника конвоя при сопровождении в туалет, завладел его табельным оружием и открыл огонь по сотрудникам ФСИН. В результате один конвоир погиб, ещё трое получили ранения различной степени тяжести, нападавшего ликвидировали ответным огнём. Инцидент произошёл в районе станции Муртазово в городе Терек. Во ФСИН отдельно опровергли сообщения о массовом бунте заключённых и сообщили, что гражданские не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хищении оружия, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также показал видео с места ЧП.
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