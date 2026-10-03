Четверо пострадавших при нападении заключённого находятся в больницах в КБР

Напомним, накануне в Кабардино-Балкарии во время этапирования заключённых один из осуждённых напал на сотрудника конвоя при сопровождении в туалет, завладел его табельным оружием и открыл огонь по сотрудникам ФСИН. В результате один конвоир погиб, ещё трое получили ранения различной степени тяжести, нападавшего ликвидировали ответным огнём. Инцидент произошёл в районе станции Муртазово в городе Терек. Во ФСИН отдельно опровергли сообщения о массовом бунте заключённых и сообщили, что гражданские не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хищении оружия, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также показал видео с места ЧП.