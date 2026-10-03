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Регион
Опубликовано 3 октября, 04:58

СК опубликовал видео с места нападения заключённого на конвоиров ФСИН в КБР

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

Появились первые кадры с места нападения заключённого на сотрудников ФСИН в поезде Владикавказ — Адлер в Кабардино-Балкарии. На видео с вокзала виден стоящий состав, возле которого находится служебный автомобиль. Видеозапись с места преступления опубликовал Следственный комитет.

Появились первые кадры с места нападения заключённого на конвоиров ФСИН. Видео © Telegram / Следком

По данным «Известий», двух пострадавших после стрельбы доставили в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Ещё двух раненых, как утверждает источник издания, привезли в больницу Терского муниципального района.

Во ФСИН отдельно подчеркнули, что первоначальная информация о бунте заключённых не соответствует действительности. По данным службы, нападение совершил один осуждённый, когда его выводили в туалет в районе станции Муртазово. Среди гражданских пострадавших нет.

Один из раненых конвоиров ФСИН находится в тяжёлом состоянии
Один из раненых конвоиров ФСИН находится в тяжёлом состоянии

Напомним, один сотрудник ФСИН погиб, ещё трое получили ранения при стрельбе в поезде Владикавказ — Адлер в Кабардино-Балкарии. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трём статьям, включая хищение огнестрельного оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. ФСИН пообещала оказать помощь семье погибшего и раненым сотрудникам.

Больше новостей о расследованиях, задержаниях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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