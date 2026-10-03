СК опубликовал видео с места нападения заключённого на конвоиров ФСИН в КБР
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Появились первые кадры с места нападения заключённого на сотрудников ФСИН в поезде Владикавказ — Адлер в Кабардино-Балкарии. На видео с вокзала виден стоящий состав, возле которого находится служебный автомобиль. Видеозапись с места преступления опубликовал Следственный комитет.
Появились первые кадры с места нападения заключённого на конвоиров ФСИН. Видео © Telegram / Следком
По данным «Известий», двух пострадавших после стрельбы доставили в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Ещё двух раненых, как утверждает источник издания, привезли в больницу Терского муниципального района.
Во ФСИН отдельно подчеркнули, что первоначальная информация о бунте заключённых не соответствует действительности. По данным службы, нападение совершил один осуждённый, когда его выводили в туалет в районе станции Муртазово. Среди гражданских пострадавших нет.
Напомним, один сотрудник ФСИН погиб, ещё трое получили ранения при стрельбе в поезде Владикавказ — Адлер в Кабардино-Балкарии. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трём статьям, включая хищение огнестрельного оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. ФСИН пообещала оказать помощь семье погибшего и раненым сотрудникам.
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