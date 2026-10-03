СК опубликовал видео с места нападения заключённого на конвоиров ФСИН в КБР

Появились первые кадры с места нападения заключённого на сотрудников ФСИН в поезде Владикавказ — Адлер в Кабардино-Балкарии. На видео с вокзала виден стоящий состав, возле которого находится служебный автомобиль. Видеозапись с места преступления опубликовал Следственный комитет.

Появились первые кадры с места нападения заключённого на конвоиров ФСИН. Видео © Telegram / Следком

По данным «Известий», двух пострадавших после стрельбы доставили в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Ещё двух раненых, как утверждает источник издания, привезли в больницу Терского муниципального района.

Во ФСИН отдельно подчеркнули, что первоначальная информация о бунте заключённых не соответствует действительности. По данным службы, нападение совершил один осуждённый, когда его выводили в туалет в районе станции Муртазово. Среди гражданских пострадавших нет.