Один из раненых конвоиров ФСИН находится в тяжёлом состоянии

Один из трёх сотрудников ФСИН, получивших ранения при нападении заключённого в поезде Владикавказ — Адлер, находится в тяжёлом состоянии. Ещё двое пострадавших — в состоянии средней степени тяжести, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл вечером 2 октября в Кабардино-Балкарии в районе станции Муртазово. По данным ФСИН, один из этапируемых заключённых при выводе в туалет напал на сотрудника конвоя и завладел его табельным оружием.

Один конвоир погиб, ещё трое получили ранения. Когда коллеги пришли ему на помощь, нападавший открыл огонь. В ходе операции сотрудники караула ликвидировали заключённого. Среди гражданских пострадавших нет.

ФСИН отдельно опровергла первоначально появившуюся информацию о бунте в спецвагоне, подчеркнув, что нападение совершил один осуждённый. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хищении огнестрельного оружия, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ранее Life.ru сообщал о нападении в поезде Владикавказ — Адлер. Тогда предварительно сообщалось, что все трое раненых сотрудников находятся в тяжёлом состоянии. Новые данные уточняют: тяжёлым остаётся состояние одного из них, ещё двух оценивают как средней степени тяжести.