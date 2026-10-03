В КБР ликвидировали заключённого, убившего сотрудника ФСИН, бунта не было

Заключённого, который напал на сотрудника конвоя и завладел его табельным оружием, ликвидировали в Кабардино-Балкарии. Инцидент произошёл во время перевозки осуждённых поездом в районе станции Муртазово, сообщает ФСИН России.

По данным ведомства, сотрудник конвоя вывел одного из осуждённых в туалет. В этот момент заключённый напал на него и забрал служебное оружие.

В результате один сотрудник ФСИН погиб. Ещё трое получили ранения. Сотрудники караула провели операцию и ликвидировали нападавшего. Среди гражданских пострадавших нет.

«В данный момент обстановка контролируемая и управляемая. Информация о бунте в поезде не соответствует действительности», — сообщили во ФСИН.

К месту происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. Сейчас они проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в поезде Владикавказ — Адлер на территории Кабардино-Балкарии. По предварительным данным, этапируемый заключённый напал на сопровождавшего его конвоира по пути в туалет, завладел оружием и начал стрелять. Один сотрудник ФСИН погиб, ещё трое получили ранения, их собирались доставить в Нальчик. Первоначально также появилась информация о возможном бунте в спецвагоне, где перевозили заключённых, однако позднее во ФСИН заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.