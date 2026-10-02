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Опубликовано 2 октября, 23:13

В Кабардино-Балкарии заключённый застрелил сотрудника ФСИН и ранил ещё троих

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrick Daxenbichler

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrick Daxenbichler

Один сотрудник ФСИН погиб, ещё трое получили ранения при стрельбе в поезде Владикавказ — Адлер в Кабардино-Балкарии. По предварительным данным, огонь открыл этапируемый заключённый, после чего его ликвидировали. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, осуждённый напал на конвоира, когда тот сопровождал его в туалет. Мужчина завладел оружием сотрудника ФСИН и начал стрелять.

Один из конвоиров погиб. Ещё трое сотрудников получили ранения и, по предварительной информации, находятся в тяжёлом состоянии. Сообщается, что их доставляют в Нальчик. По имеющимся данным, нападавший отбывал наказание по статье 228 УК РФ. Всего в спецвагоне ФСИН перевозили 15 заключённых.

Информация о бунте заключённых в вагоне для конвоируемых под Владикавказом не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил источник в Федеральной службе исполнения наказаний.

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Алена Пенчугина
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