В Кабардино-Балкарии заключённый застрелил сотрудника ФСИН и ранил ещё троих

Один сотрудник ФСИН погиб, ещё трое получили ранения при стрельбе в поезде Владикавказ — Адлер в Кабардино-Балкарии. По предварительным данным, огонь открыл этапируемый заключённый, после чего его ликвидировали. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, осуждённый напал на конвоира, когда тот сопровождал его в туалет. Мужчина завладел оружием сотрудника ФСИН и начал стрелять.

Один из конвоиров погиб. Ещё трое сотрудников получили ранения и, по предварительной информации, находятся в тяжёлом состоянии. Сообщается, что их доставляют в Нальчик. По имеющимся данным, нападавший отбывал наказание по статье 228 УК РФ. Всего в спецвагоне ФСИН перевозили 15 заключённых.

Информация о бунте заключённых в вагоне для конвоируемых под Владикавказом не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил источник в Федеральной службе исполнения наказаний.

Ранее стало известно, что мужчиной, застрелившим полицейского в деревне Паново под Наро-Фоминском, оказался 31-летний Евгений Б. В его доме обнаружили нарколабораторию и 20 килограммов мефедрона. Там же нашли пистолет-пулемёт, три глушителя, два пистолета Макарова и патроны.