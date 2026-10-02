В доме стрелявшего в полицейского нашли 20 кг мефедрона

Мужчиной, застрелившим полицейского в деревне Паново под Наро-Фоминском, оказался 31-летний Евгений Б., сообщает Mash. По информации канала, в его доме обнаружили нарколабораторию и 20 килограммов мефедрона.

Там же, как утверждает Mash, нашли пистолет-пулемёт, три глушителя, два пистолета Макарова и патроны.

По данным Следственного комитета, стрельба произошла 1 октября. Полицейские приехали к частному дому для задержания местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Во время задержания мужчина открыл огонь и ранил одного из сотрудников. Полицейский впоследствии скончался. Нападавший был убит ответным огнём, сообщили в ведомстве.

Ранее Life.ru рассказывал, что после случившегося СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия. Следователи устанавливают обстоятельства нападения.