СК возбудил дело после убийства полицейского при задержании в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели полицейского при задержании подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в деревне Паново Наро-Фоминского городского округа. Расследование ведётся по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия.

По данным следствия, вечером 1 октября сотрудники полиции приехали к частному дому, где находился предполагаемый наркоторговец. Ранее Life.ru сообщал, что операция в Паново закончилась вооружённым столкновением и гибелью сотрудника полиции.

Как заявили в СК, во время задержания мужчина открыл огонь. Один из правоохранителей получил ранение и впоследствии скончался.

Ответным огнём нападавший был ликвидирован. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и происхождение обнаруженного оружия.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и статье 222 УК РФ о незаконном хранении оружия.