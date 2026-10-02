СК возбудил дело после убийства полицейского при задержании в Подмосковье
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели полицейского при задержании подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в деревне Паново Наро-Фоминского городского округа. Расследование ведётся по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия.
По данным следствия, вечером 1 октября сотрудники полиции приехали к частному дому, где находился предполагаемый наркоторговец. Ранее Life.ru сообщал, что операция в Паново закончилась вооружённым столкновением и гибелью сотрудника полиции.
Как заявили в СК, во время задержания мужчина открыл огонь. Один из правоохранителей получил ранение и впоследствии скончался.
Ответным огнём нападавший был ликвидирован. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и происхождение обнаруженного оружия.
Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и статье 222 УК РФ о незаконном хранении оружия.
Ранее в Подмосковье уже происходили нападения на силовиков во время задержаний подозреваемых в наркопреступлениях. В апреле 2024 года Life.ru рассказывал о нападении на двух полицейских при задержании предполагаемого наркосбытчика: один сотрудник погиб, второй получил тяжёлые ранения. Подозреваемого позже задержали и доставили в Подмосковье на вертолёте. А в июле этого года при исполнении служебных обязанностей погиб подмосковный инспектор ДПС Михаил Тихонов — его служебный мотоцикл столкнулся с автомобилем в Домодедове.
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