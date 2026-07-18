При столкновении мотоцикла с иномаркой в Домодедово погиб инспектор ДПС

Смертельное дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь сотрудника полиции в Подмосковье. О случившемся рассказали в ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла в субботу на седьмом километре дороги «Шебанцево — Голубино — Глотаево». Иномарка, за рулём которой находился 54-летний водитель, столкнулась со служебным мотоциклом инспектора ДПС.

Находившийся при исполнении 33-летний лейтенант полиции получил травмы, несовместимые с жизнью. Погибший — Михаил Тихонов, сотрудник ГИБДД из Домодедово, служивший в правоохранительных органах с июня 2019 года.

Руководство и коллеги уже выразили глубокие соболезнования семье погибшего. Близким будет оказана вся необходимая поддержка, а на месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, устанавливающие все обстоятельства столкновения.

Ранее на 1451-м километре трассы М-5 в Уфимском районе Башкирии лоб в лоб сошлись два большегруза Scania и Sitrak, в результате на дорогу выплеснулось огромное количество горючего. Пострадавших, к счастью, нет, сейчас на месте собирают разлившиеся нефтепродукты и устанавливают обстоятельства случившегося.