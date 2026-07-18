Трасса в Башкирии «утонула» в бензине после столкновения грузовиков

В Уфимском районе Башкирии произошла авария с участием двух грузовиков. На 1451-м километре трассы М-5 столкнулись два большегруза Scania и Sitrak, в результате ДТП на проезжую часть вылилось огромное количество топлива. Никто не пострадал. О случившемся сообщил глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП в Башкирии. Фото © пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана

ДТП в Башкирии. Фото © пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана

«В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов на проезжую часть, погибших и пострадавших на месте происшествия нет. В настоящее время принимаются все меры по сбору нефтепродуктов, сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего», — сказано в тексте.

На месте работают сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Специалисты собирают разлившееся топливо и очищают дорогу. Ведётся проверка по установлению причин и обстоятельств столкновения грузовиков.

Ранее в Московской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате столкновения погибли водитель и пассажир машины, ещё один человек получил травмы и был госпитализирован.