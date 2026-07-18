В Улан-Удэ водитель сбил женщину с двухлетним ребёнком вне пешеходного перехода

В столице Бурятии произошёл наезд на двух пешеходов, в числе которых оказался маленький ребёнок. Подробности происшествия РИА «Новости» сообщила инспектор по особым поручениям регионального УГИБДД Наталья Шагдуржапова.

Инцидент случился около пяти часов вечера на улице Тулаева в районе дома №52. За рулём автомобиля Toyota Passo находился водитель, который сбил 37-летнюю женщину и двухлетнего малыша.

По предварительной информации, пешеходы пересекали проезжую часть вне установленной для этого зоны. Оба пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Сегодня утром в Улан-Удэ произошло ещё одно ДТП: пятеро подростков пострадали при столкновении двух мотоциклов в пригороде. Самому младшему из участников аварии всего десять лет. Медики осмотрели всех поступивших и оказали необходимую помощь: троих госпитализировали, ещё двоих отпустили лечиться амбулаторно.