Из Сербии в РФ экстрадировали россиянина, организовавшего нарколабораторию дома

Россиянина, обвиняемого в организации подпольной лаборатории по производству амфетамина, экстрадировали из Сербии. Мужчину доставляют в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче фигуранта удовлетворено зарубежными партнёрами. Сегодня в аэропорту города Белграда обвиняемого передали представителям российских правоохранительных органов для его доставки в Москву», — отметила Волк.

По данным полиции, в 2023 году фигурант оборудовал химическую лабораторию в жилом доме в Воронеже. Следствие считает, что там он производил амфетамин для дальнейшего сбыта. Запрещённое вещество обнаружили и изъяли правоохранители.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 228.1 УК РФ. В октябре 2024 года обвиняемого объявили в международный розыск.

По каналам Интерпола правоохранители установили, что мужчина находится в Сербии. В марте 2026 года его задержали, после чего Генпрокуратура России направила запрос о выдаче.

Ранее двух человек обнаружили мёртвыми в подпольной нарколаборатории в селе Дьяконово Тульской области. Погибшими оказались арендаторы частного дома — 34-летний мужчина и 35-летняя женщина. Оба ранее были судимы за различные преступления. По предварительной версии полиции, сожители могли получить смертельное отравление ядовитыми парами и газами во время кустарного производства синтетических наркотиков. Окончательную причину их смерти установят эксперты.