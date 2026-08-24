Смертельный бизнес: Тульских «Хайзенбергов» нашли мёртвыми прямо в нарколаборатории

Двух человек обнаружили мёртвыми в подпольной нарколаборатории в селе Дьяконово Тульской области. Об этом сообщило в Max региональное УМВД России и показало кадры с места трагедии.

Подпольная нарколаборатория под Тулой. Фото © VK / Полиция Тульской области

Подпольная нарколаборатория под Тулой. Фото © VK / Полиция Тульской области

Погибшими оказались арендаторы частного дома — 34-летний мужчина и 35-летняя женщина. Оба ранее были судимы за различные преступления. По предварительной версии полиции, сожители могли получить смертельное отравление ядовитыми парами и газами во время кустарного производства синтетических наркотиков. Окончательную причину их смерти установят эксперты.

Подпольная нарколаборатория под Тулой. Фото © VK / Полиция Тульской области

Подпольная нарколаборатория под Тулой. Фото © VK / Полиция Тульской области

В доме и трёх пристройках правоохранители нашли колбы, разделительные воронки, средства защиты, прекурсоры и химические реактивы. Изъяты более 130 канистр объёмом от пяти до 25 литров, а также свыше 90 контейнеров с белым кристаллообразным порошком.

Экспертиза уже подтвердила наличие более 16 килограммов мефедрона. Общая масса обнаруженной продукции составляет около 100 килограммов, однако исследование остальных веществ продолжается. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Правоохранители устанавливают все обстоятельства работы лаборатории.

Также сообщалось, что около килограмма разных наркотиков нашли у жителя Махачкалы. «Запрещёнку» обнаружили во время обследования автомобиля мужчины. Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что фигурант планировал сбыть вещества посредством закладок.