В машине у жителя Махачкалы нашли около килограмма эфедрона и гашиша

Около килограмма разных наркотиков нашли у жителя Махачкалы. Как рассказали в пресс-службе дагестанской полиции, «запрещёнку» обнаружили во время обследования автомобиля мужчины. Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что фигурант планировал сбыть вещества посредством закладок.

Задержание жителя Дагестана, перевозившего крупную партию наркотиков. Видео © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

«Экспертами установлено, что изъятое — эфедрон, весом 500,7 граммов, и 474,9 граммов гашиша», — говорится в сообшении.

Ранее в Тверской области накрыли нарколабораторию, скрывавшуюся в неприметном частном доме. Внутри оказалось всё для производства мефедрона и огромная, уже готовая для распространения партия вещества. Возбуждено уголовное дело.