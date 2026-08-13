Air India ввела тотальную проверку пилотов на наркотики после шокирующего случая

Авиакомпания Air India объявила о введении обязательного тестирования всех пилотов на наличие запрещённых веществ перед вылетом. Решение вступило в силу с 13 августа 2026 года и было принято после того, как командир экипажа рейса из Пхукета в Нью-Дели сдал положительный тест на наркотики.