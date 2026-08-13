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13 августа, 12:31

Air India ввела тотальную проверку пилотов на наркотики после шокирующего случая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Craig Russell

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Craig Russell

Авиакомпания Air India объявила о введении обязательного тестирования всех пилотов на наличие запрещённых веществ перед вылетом. Решение вступило в силу с 13 августа 2026 года и было принято после того, как командир экипажа рейса из Пхукета в Нью-Дели сдал положительный тест на наркотики.

В официальном заявлении авиакомпании отмечается, что обследование будет проводиться на предмет выявления любых веществ, запрещённых действующими правилами. Мера направлена на обеспечение безопасности полётов.

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Причиной стал случай, когда самолёт Airbus A320neo, летевший из Пхукета в Дели, внезапно потерял около 90 метров высоты. Пострадали 24 человека. После этого обоих пилотов проверили на наркотики, и у капитана подтвердился положительный результат на марихуану.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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