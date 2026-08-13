Air India ввела тотальную проверку пилотов на наркотики после шокирующего случая
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Craig Russell
Авиакомпания Air India объявила о введении обязательного тестирования всех пилотов на наличие запрещённых веществ перед вылетом. Решение вступило в силу с 13 августа 2026 года и было принято после того, как командир экипажа рейса из Пхукета в Нью-Дели сдал положительный тест на наркотики.
В официальном заявлении авиакомпании отмечается, что обследование будет проводиться на предмет выявления любых веществ, запрещённых действующими правилами. Мера направлена на обеспечение безопасности полётов.
Причиной стал случай, когда самолёт Airbus A320neo, летевший из Пхукета в Дели, внезапно потерял около 90 метров высоты. Пострадали 24 человека. После этого обоих пилотов проверили на наркотики, и у капитана подтвердился положительный результат на марихуану.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.