Пилот Air India под марихуаной едва не угробил Airbus с пассажирами, летевшими с Пхукета

Пассажирский Airbus A320 авиакомпании Air India едва не потерпел катастрофу из-за состояния командира экипажа, который, как утверждается, находился под воздействием наркотиков. Инцидент произошёл 4 августа на рейсе Пхукет — Нью-Дели, сообщает The Times of India.

Во время полёта командир воздушного судна внезапно перестал справляться с управлением. По свидетельствам очевидцев, пилот потерял самоконтроль, не мог выполнять свои обязанности и нуждался в помощи бортпроводников.

В этот момент самолёт начал резко снижаться. В результате пострадали 20 пассажиров и четыре члена экипажа, 17 человек впоследствии госпитализировали. Катастрофы удалось избежать благодаря второму пилоту. Он перехватил управление лайнером и благополучно довёл его до Нью-Дели, где самолёт совершил посадку.

Первоначально Air India объяснила произошедшее попаданием самолёта в зону турбулентности. Однако начатое после инцидента расследование якобы выявило другую причину: тест командира экипажа показал употребление марихуаны.

Ранее в аэропорту Братска сообщили, что самолёт Airbus A321neo, следовавший из Хабаровска в Новосибирск, совершил вынужденную посадку из-за неадекватного поведения 35-летнего пассажира, который вёл себя агрессивно. Экипаж принял решение изменить маршрут, и борт с 198 пассажирами на борту приземлился в Братске в 10:55 по местному времени