Пассажирский лайнер LATAM Airlines подал сигнал бедствия в небе над Аргентиной

Лайнер направлялся из аргентинской столицы в чилийский Сантьяго, но почти сразу после взлёта экипаж активировал код «Squawk 7700», свидетельствующий о чрезвычайной ситуации на борту воздушного судна.

Было принято решение о возвращении в аэропорт вылета, по состоянию на 23:35 мск лайнер заходит на снижение в воздушном пространстве Буэнос-Айреса.

Ранее яхта главы Meta* Марка Цукерберга, стоимость которой оценивается примерно в 300 миллионов долларов, проигнорировала просьбу о помощи от небольшого судна, севшего на мель у берегов Аляски. Инцидент произошёл 8 августа. 21-футовая лодка, оставшаяся без топлива, несколько раз пыталась связаться с суперъяхтой Launchpad, однако та не отвечала на запросы. В то же время круизный лайнер Wilderness Legacy, находившийся значительно дальше, отреагировал на сигнал и пришёл на выручку.