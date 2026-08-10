Яхта Цукерберга проигнорировала просьбу о помощи от терпящей бедствие лодки

Яхта главы Meta* Марка Цукерберга, стоимость которой оценивается примерно в 300 миллионов долларов, проигнорировала просьбу о помощи от небольшого судна, севшего на мель у берегов Аляски. Об этом информирует издание Alaska Beacon.

Инцидент произошёл 8 августа. 21-футовая лодка, оставшаяся без топлива, несколько раз пыталась связаться с суперъяхтой Launchpad, однако та не отвечала на запросы. В то же время круизный лайнер Wilderness Legacy, находившийся значительно дальше, отреагировал на сигнал и пришёл на выручку.

Один из пассажиров круизного судна рассказал, что, когда капитан сообщил о бездействии яхты Цукерберга, другие пассажиры встретили эту информацию свистом и негодованием. В Береговой охране США и Морской бирже Аляски пояснили, что речь шла не о сигнале бедствия, а об обычной просьбе о помощи.

Представитель Цукерберга впоследствии заявил, что в момент инцидента бизнесмена и его семьи на борту яхты не было.

Недавно японского моряка Кайчи Сато, пропавшего в Тихом океане, нашли живым спустя месяц после исчезновения. Сато отправился в плавание 7 июня на парусной лодке от острова Каталина у побережья Калифорнии. Он планировал самостоятельно пересечь Тихий океан. Примерно через 2 недели после начала путешествия у лодки сломалась мачта, а затем вышел из строя телефон, который мужчина использовал для навигации. Судно потеряло возможность двигаться по запланированному маршруту. Течения унесли лодку примерно на 700 км от побережья Калифорнии.

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