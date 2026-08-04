Потребительский туризм: На Камчатке 17 катеров больше двух часов гоняли шесть косаток

Семья из шести косаток оказалась в окружении десятков туристических катеров в Авачинском заливе на Камчатке. В один момент животных одновременно преследовали 17 судов, что, по оценке специалистов проекта FEROP по изучению косаток на Дальнем Востоке России, создаёт угрозу для морских млекопитающих.

«Сегодня, 03 августа 2026 года, мы насчитали 33 катера одновременно в акватории, в которой были животные. И каждый из них хочет показать косаток своим туристам. Максимальное число катеров, одновременно преследующих косаток – 17! 17 катеров преследовали группу из ШЕСТИ животных! А вчера, 02 августа, максимум 24 катера крутились вокруг тех же шести косаток одновременно», — говорится в заявлении.

Речь идёт о семье Арфы — матрилинии AV162, в которую входят две самки с детёнышами, взрослый самец и подросток. Именно эта группа в последние дни регулярно сталкивается с повышенным вниманием со стороны морского туризма. 3 августа специалисты насчитали 33 катера в районе, где находились косатки. Первые суда приблизились к животным около 12:15, когда они ещё кормились. Вскоре количество катеров рядом увеличилось, и косатки начали уходить вдоль залива.

Во время движения семья держалась плотнее обычного и несколько раз резко меняла поведение: животные синхронно уходили под воду, совершая длительные погружения. Однако полностью избежать контакта с судами они не могли — косаткам необходимо регулярно всплывать для дыхания. Наблюдение продолжалось более двух часов: последний катер покинул район около 14:45. Днём ранее, 2 августа, специалисты также фиксировали большое количество судов рядом с этой же группой — одновременно вокруг животных находились до 24 катеров.

В FEROP считают, что высокая концентрация туристических судов превращает участок, который является естественной средой обитания косаток, в неблагоприятную для них зону. Исследователи заявили, что неконтролируемое приближение катеров становится фактором беспокойства для морских животных.

«Авачинский залив, родной дом наших косаток, перестал быть безопасным местом для них. Сюда пришёл потребительский туризм. Туризм, который разрушает окружающую среду», — подытожили в проекте.

Тем временем у северо-западного побережья Испании косатки совершили сразу четыре нападения на парусные суда за один день, одно из которых закончилось потоплением. Инцидент произошёл примерно в миле от мыса Эстака-де-Барес в провинции Ла-Корунья. Морские хищники разрушили руль, судно начало набирать воду и стремительно тонуть. Двух членов экипажа, находившихся на борту, подобрал проходивший рядом частный катер, который попытался отбуксировать яхту к берегу, но она ушла под воду.