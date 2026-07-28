Пил конденсат и ел кальмаров: Моряка нашли живым спустя месяц в открытом океане

Японского моряка Кайчи Сато, пропавшего в Тихом океане, нашли живым спустя месяц после исчезновения. Об этом пишет LADBible.

Сато отправился в плавание 7 июня на парусной лодке от острова Каталина у побережья Калифорнии. Он планировал самостоятельно пересечь Тихий океан.

Примерно через 2 недели после начала путешествия у лодки сломалась мачта, а затем вышел из строя телефон, который мужчина использовал для навигации. Судно потеряло возможность двигаться по запланированному маршруту.

Течения унесли лодку примерно на 700 км от побережья Калифорнии. Позже у моряка закончилось топливо, однако он продолжил попытки починить судно и грёб веслом от каяка.

Во время дрейфа Сато питался овсяной кашей, рыбой и кальмарами, которые запрыгивали на борт. Когда через 20 дней закончились запасы воды, он начал собирать конденсат с помощью пластика.

21 июля лодку заметил экипаж проходившего мимо контейнеровоза недалеко от Гавайских островов. Моряка подняли на борт, после чего он рассказал, что долго плакал от счастья.

После спасения Сато заявил, что не намерен отказываться от путешествий и уже планирует новую экспедицию на Филиппины.

Ранее у северо-западного побережья Испании косатки совершили четыре нападения на парусные суда за один день. Одна из яхт получила повреждения руля и затонула, двух членов экипажа спасли, остальные суда также получили повреждения.