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13 августа, 10:51

Без иллюминаторов, зато просторнее: «Cамолёт-крыло» может изменить авиаперелёты

Самолёт без иллюминаторов JetZero Z4 может начать полёты после 2030 года

Z4. Обложка © Jetzero

Z4. Обложка © Jetzero

Американская компания JetZero разрабатывает пассажирский самолёт Z4 без привычного фюзеляжа и иллюминаторов, который сможет вместить 250 человек. О необычном проекте рассказало издание Daily Mail.

Лайнер создают по схеме blended wing body: корпус плавно переходит в крылья и вместе с ними формирует единую несущую поверхность. По форме аппарат напоминает ската, а его салон получается значительно шире, чем у традиционных самолётов.

Внутри планируют оборудовать четыре прохода, более просторные кресла и отдельные багажные полки для каждого пассажира. Возле туалетов предусмотрят зоны ожидания, чтобы очереди не мешали людям в салоне. Обычных окон не будет — заменить их могут экраны с изображением с внешних камер.

Дальность полёта Z4 должна составить около 5 тысяч морских миль, или 9,3 тысячи километров. Разработчики утверждают, что благодаря снижению аэродинамического сопротивления самолёт будет расходовать на 30–50% меньше топлива, чем современные лайнеры сопоставимого класса. Эти показатели ещё предстоит подтвердить во время испытаний.

Полноразмерный демонстратор планируют впервые поднять в воздух в 2027 году. JetZero рассчитывает приступить к коммерческой эксплуатации Z4 в начале 2030-х, однако сначала самолёту необходимо пройти испытания и сертификацию.

Проект уже заинтересовал несколько авиаперевозчиков. United Airlines рассматривает покупку до 200 машин при выполнении разработчиком поставленных условий, а Japan Airlines помогает адаптировать конструкцию к реальной эксплуатации. При этом вопросы экстренной эвакуации из широкого салона и ощущений пассажиров во время манёвров ещё требуют изучения.

Китайский самолёт COMAC C919 впервые совершил международный рейс
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Ранее Life.ru рассказывал, что на Иркутском авиационном заводе началось производство первых 18 серийных самолётов МС-21. Российские лайнеры должны стать основой обновления отечественного гражданского авиапарка, один из бортов уже готовят к первому полёту.

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Юрий Лысенко
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