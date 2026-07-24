Путин осмотрел производство первых 18 серийных самолётов МС-21 в Иркутске

Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод, где ознакомился с производством первых 18 серийных пассажирских самолётов МС-21.

Главе государства о ходе выпуска новых лайнеров доложил генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов. Предприятие является филиалом компании «Яковлев» и входит в состав Объединённой авиастроительной корпорации госкорпорации «Ростех».

Во время визита президенту продемонстрировали производство первых серийных самолётов МС-21, которые должны стать основой обновления российского гражданского авиапарка. Владимир Путин также поднялся в кабину лайнера МС-21, где лётчики-испытатели КБ «Яковлева» доложили ему о подготовке воздушного судна к первому полёту.