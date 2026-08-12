Китайский самолёт COMAC C919 впервые совершил международный рейс

Китайский пассажирский самолёт C919 впервые выполнил регулярный международный коммерческий рейс. Лайнер Air China вылетел из Пекина и примерно через два часа приземлился в столице Монголии Улан-Баторе. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24.

Маршрут стал новым этапом для самолёта, который до сих пор использовался преимущественно внутри Китая. Первый коммерческий полёт C919 состоялся в мае 2023 года, а сейчас машины эксплуатируют три крупнейших китайских перевозчика — China Eastern, Air China и China Southern.

Air China планирует выполнять рейсы между Пекином и Улан-Батором на C919 ежедневно. Таким образом, китайский лайнер впервые выходит на регулярный маршрут за пределами страны. C919 разработала государственная корпорация COMAC как конкурента узкофюзеляжным Airbus A320 и Boeing 737. Самолёт рассчитан на 158–192 пассажира и способен пролетать до 5555 километров.

Однако выход модели на глобальный рынок пока ограничен. C919 по-прежнему зависит от ряда зарубежных комплектующих, включая двигатели LEAP-1C, а европейского и американского сертификатов у него нет. Эти факторы осложняют поставки самолёта иностранным авиакомпаниям.

Первый международный маршрут поэтому имеет для COMAC прежде всего символическое значение: производитель постепенно выводит C919 за пределы внутреннего китайского рынка и пытается закрепиться в сегменте, где сейчас доминируют Airbus и Boeing.

Ранее сообщалось, что первый серийный полностью импортозамещённый самолёт МС-21-310 выполнил взлёт с аэродрома Иркутского авиационного завода. Во время полёта продолжительностью 1 час 23 минуты специалисты проверили устойчивость и управляемость лайнера в различных режимах, а также работу отечественных систем. Самолёт поднялся на высоту до 6000 метров и развил приборную скорость до 600 км/ч.