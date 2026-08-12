Конюхов: В РФ запустили серийное производство отечественного авиадвигателя ПД-8

Серийное производство полностью отечественного авиадвигателя ПД-8 уже началось в России. Об этом рассказал гендиректор «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов на встрече «Технологический суверенитет» в Национальном центре «Россия».

Силовую установку разработали для импортозамещённого «Суперджета» и самолёта-амфибии Бе-200. В июне двигатель получил сертификат Росавиации, подтвердивший его соответствие нормам лётной годности, а затем ОДК приступила к сборке первых серийных экземпляров.

«Мы уже начали серийное производство этого двигателя. Что за этим стоит? Конечно, кропотливая работа инженеров, конструкторов, технологов. За всеми этими компетенциями, за всем этим опытом стоит, по сути дела, человек», — рассказал Конюхов.

ПД-8 состоит из российских компонентов и создан с использованием отечественных материалов. При его разработке специалисты внедрили 25 критических технологий, 17 из которых в ОДК называют новыми. Перед сертификацией двигатель прошёл большой цикл проверок. Его испытывали при максимальных нагрузках, в условиях обледенения, попадания воды и птиц, а также во время полётов в составе «Суперджета».

В дальнейшем ПД-8 также планируют устанавливать на самолёты-амфибии Бе-200. Работы по адаптации силовой установки к этой машине начались ранее и идут отдельно от программы «Суперджета».

Ранее газета «Коммерсант» подсчитала, что замена французских двигателей на 50 самолётах SSJ-100 на российские обойдётся примерно в 115 миллиардов рублей. Работу планируют начать в конце 2029 года. Половину программы профинансирует Минпромторг, остальное — Минтранс или сами владельцы самолётов. В «Ростехе» добавили, что параллельно работают над продлением ресурса французских двигателей.