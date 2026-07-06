«Ъ»: Замена двигателей на самолётах SSJ-100 обойдётся в 115 миллиардов рублей

Замена французских двигателей на 50 самолётах SSJ-100 на российские обойдётся примерно в 115 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«По данным «Ъ», в ОАК ­оценили число самолётов SSJ-100 для ремоторизации в 50 штук, то есть в треть от всего парка... Стоимость программы оценивается примерно в 115 миллиардов рублей», — говорится в статье.

Уточняется, что замена пары двигателей на одном самолёте обойдётся в 2,3 миллиарда рублей.

Работу планируют начать в конце 2029 года. Половину программы профинансирует Минпромторг, остальное — Минтранс или сами владельцы самолётов. В ОАК подтвердили, что ведут расчёты по замене двигателей. В «Ростехе» добавили, что параллельно работают над продлением ресурса французских двигателей.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, разработанный компанией «Гражданские самолёты Сухого» (входит в ОАК) и впервые поднявшийся в воздух в 2008 году. Он создавался как первый гражданский лайнер в современной России, спроектированный в цифровой среде с прицелом на международный рынок, поэтому изначально был оснащён двигателями SaM146 (совместная разработка с французской Snecma) и широкой кооперацией западных комплектующих. Рассчитанный на перевозку до 103 пассажиров на дальность до 4600 км, SSJ-100 столкнулся с трудностями в послепродажном обслуживании и санкционными ограничениями, что привело к запуску программы импортозамещения — обновлённой версии SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 и отечественной авионикой.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что серийный выпуск импортозамещённых SSJ-100 планируется начать с 2027 года. Также планируется, что к 2030 году Россия будет выпускать 36 лайнеров МС-21, 20 SSJ-100 и 12 Ил-114 в год.