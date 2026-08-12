Суд оштрафовал платформу Kick на ₽5 млн за отказ удалить видео с наркотиками

Таганский суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Kick на 5 миллионов рублей за отказ удалить видео с употреблением психотропных веществ. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал Kick Streaming Pty Ltd виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации), и назначил наказание в виде штрафа в 5 млн рублей», — говорится в решении суда.

Как выяснилось, платформа опубликовала ролик, где было показано употребление запрещённых веществ. Роскомнадзор потребовал удалить его, но компания проигнорировала предупреждение. В суде представители Kick Streaming признали факт публикации, но заявили, что сотрудники не знают русского языка и просто не поняли содержание писем из Роскомнадзора, поэтому ничего не сделали.

Kick Streaming Pty Ltd — австралийская компания, владеющая платформой Kick. Суд признал её виновной в нарушении закона и назначил штраф в 5 миллионов рублей.

Ранее Верховный суд России внёс в Госдуму законопроект, который смягчает наказание за хранение и перевозку наркотиков без цели сбыта. Сейчас за крупный размер наркотиков грозит от 3 до 10 лет колонии, за особо крупный — от 10 до 15 лет. Авторы предлагают убрать нижние пороги и снизить максимальные сроки: до 5 и 10 лет соответственно. В пояснительной записке говорится, что за последние 20 лет наказания ужесточали, но практика показывает, что к тем, кто не торгует наркотиками, нужен более гибкий подход.