На Камчатке полицейские задержали трёх сторонников запрещённого движения АУЕ*, сообщили в МВД. По данным ведомства, лидером группы был 63-летний ранее судимый мужчина, имевший в криминальной среде статус «смотрящего» за Петропавловском-Камчатским.

На Камчатке задержали трёх сторонников запрещённого движения АУЕ*. Видео © Telegram / Полиция Камчатки

Следствие считает, что он пропагандировал «воровские понятия»* и вовлекал новых участников. Ещё двое задержанных, как утверждается, собирали по его указанию деньги «в общак» и применяли насилие к тем, кто нарушал внутренние правила.

Во время обысков правоохранители изъяли около 500 тысяч рублей, банковские карты, штык-ножи, патроны, вещества и предметы с символикой запрещённой организации.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Ранее на Камчатке пресекли работу подпольного казино. Фигурантами уголовного дела стали 11 жителей региона, которых заподозрили в организации азартных игр вне разрешённой зоны с использованием специального оборудования. Во время операции правоохранители изъяли более 30 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны и денежные средства на сумму свыше 2 млн рублей.

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