На Камчатке раскрыли подпольное казино с доходом в миллионы рублей

На Камчатке возбуждено уголовное дело против 11 жителей региона, которых подозревают в организации незаконного казино. Следствие считает, что группа проводила азартные игры вне разрешённой игровой зоны с использованием специального оборудования.

На Камчатке пресекли работу подпольного казино. Видео © Max / Следком Камчатки

По данным регионального управления Следственного комитета, участники схемы знали о запрете подобной деятельности, но продолжали работу. Во время операции правоохранители изъяли более 30 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны и денежные средства на сумму свыше 2 млн рублей.

«В ходе пресечения противоправной деятельности организованной группы следователем изъяты более 30 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, а также денежные средства на сумму свыше 2 млн рублей», — сообщили в СК России по Камчатскому краю.

Расследование продолжается. Следственные действия проходят при оперативной поддержке сотрудников региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии, которые помогали в пресечении деятельности предполагаемых организаторов. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, а также роль каждого из 11 фигурантов в работе подпольного игорного заведения.

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