«Положенец» из тюменского СИЗО получил 22 года за создание ячейки АУЕ*

Тюменский областной суд приговорил 37-летнего уроженца Ишимского района к 22 годам колонии особого режима. Мужчину признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, организации деятельности экстремистской организации и вымогательствах, сообщила Прокуратура Тюменской области.

По материалам дела, с декабря 2020-го по июнь 2022 года фигурант находился в СИЗО-1 и получил среди придерживавшихся криминальной идеологии заключённых статус «положенца за СИЗО-1». После этого он контролировал соблюдение неформальных порядков, распределял полномочия между соучастниками и разбирал конфликты внутри криминальной среды.

Кроме того, осуждённый организовал сбор и распределение так называемой общей кассы. Деньги предназначались, в том числе, для материальной поддержки заключённых, а пополнялась казна, как установил суд, в том числе за счёт вымогательств у других арестованных и осуждённых.

В прокуратуре также сообщили, что мужчина создал в следственном изоляторе ячейку международного движения АУЕ*, в которую вошли трое его соучастников. Деятельность фигуранта в СИЗО прекратилась в апреле 2023 года после его перевода в другое учреждение уголовно-исполнительной системы.

С учётом прежней судимости суд назначил ему 22 года лишения свободы и штраф в 450 тысяч рублей. Также на пять лет ему запретили заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных объединениях, а после освобождения установили двухлетнее ограничение свободы. Четверо соучастников получили от семи до 14 лет колонии строгого и особого режимов.

Ранее Life.ru рассказывал о приговоре десяти участникам так называемого «шариатского патруля» в Кабардино-Балкарии. По данным суда, они нападали на людей, чьё поведение считали не соответствующим собственным религиозным представлениям. Участников сообщества признали виновными по экстремистским статьям: организатор получил 7,5 года колонии строгого режима, остальные — от 3,5 до 4,5 года общего режима.

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