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Регион
11 августа, 14:40

В лицо за «неправильное» поведение: «Шариатский патруль» в полном составе уехал патрулировать зону

В Кабардино-Балкарии осудили десять участников «шариатского патруля»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Десять участников так называемого «шариатского патруля» в Кабардино-Балкарии получили от 3,5 до 7,5 года колонии за деятельность экстремистского сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе Эльбрусского районного суда.

По материалам дела, фигуранты нападали на местных жителей, чьё поведение, по их мнению, противоречило религиозным нормам. Подсудимым вменяли создание экстремистского сообщества или участие в нём, а также публичные призывы к экстремистской деятельности.

«Суд признал виновными подсудимых в инкриминируемых им преступлениях и назначил организатору — семь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года», — говорится в сообщении.

Остальные участники получили от 3,5 до 4,5 года колонии общего режима. Организатору также на три года запретили администрировать сайты и участвовать в деятельности религиозных общественных организаций. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Ранее в Кабардино-Балкарии суд вынес приговор 17 участникам другого так называемого «шариатского патруля». По данным объединённой пресс-службы судов КБР, организатор экстремистского сообщества получил четыре года и три месяца колонии, остальные фигуранты — от двух лет одного месяца до двух лет десяти месяцев.

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Владимир Озеров
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