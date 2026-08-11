В лицо за «неправильное» поведение: «Шариатский патруль» в полном составе уехал патрулировать зону

Десять участников так называемого «шариатского патруля» в Кабардино-Балкарии получили от 3,5 до 7,5 года колонии за деятельность экстремистского сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе Эльбрусского районного суда.

По материалам дела, фигуранты нападали на местных жителей, чьё поведение, по их мнению, противоречило религиозным нормам. Подсудимым вменяли создание экстремистского сообщества или участие в нём, а также публичные призывы к экстремистской деятельности.

«Суд признал виновными подсудимых в инкриминируемых им преступлениях и назначил организатору — семь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года», — говорится в сообщении.

Остальные участники получили от 3,5 до 4,5 года колонии общего режима. Организатору также на три года запретили администрировать сайты и участвовать в деятельности религиозных общественных организаций. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее в Кабардино-Балкарии суд вынес приговор 17 участникам другого так называемого «шариатского патруля». По данным объединённой пресс-службы судов КБР, организатор экстремистского сообщества получил четыре года и три месяца колонии, остальные фигуранты — от двух лет одного месяца до двух лет десяти месяцев.