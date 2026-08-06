Обвиняемый по громкому делу о взятках на Урале экс-замминистра умер до приговора суда

В Свердловской области умер бывший первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Игорь Чикризов. Ему был 61 год. В министерстве отметили, что чиновник более 16 лет работал заместителем и первым заместителем главы ведомства.

Бывшие коллеги подчеркнули его вклад в развитие энергоснабжения и газификации Свердловской области. Экс-чиновник скончался до вынесения приговора по коррупционному делу, фигурантом которого являлся. По словам источника URA.ru, причиной смерти стала болезнь.

«Он давно болел, в частности, были проблемы с сердцем и многое другое», — отметил собеседник издания.

Игорь Чикризов был обвинён в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в октябре 2025 года он получил не менее 1 млн рублей за покровительство при исполнении муниципальных контрактов на проектирование объектов водоснабжения и водоотведения.

Уголовное дело рассматривал Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. С середины июля заседания дважды переносились из-за болезни подсудимого.

Ранее сообщалось, что умерла директор Костромского драмтеатра Ирина Третьякова. Заслуженный работник культуры России также была членом Общественного совета при региональном УМВД.