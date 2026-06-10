В КБР вынесли приговор 17 участникам «шариатских патрулей»

Суд в Кабардино-Балкарии вынес приговор 17 фигурантам дела о так называемых «шариатских патрулях». Организатор группы получил более четырёх лет колонии, остальные участники — от двух лет одного месяца до двух лет десяти месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов КБР.

Решение по делу огласил Черекский районный суд. Все подсудимые признаны виновными в создании экстремистского сообщества либо участии в нём. Приговор пока не вступил в законную силу. По данным суда, сообщество было создано в начале 2023 года. Его участники проводили на территории региона рейды, которые сами называли «шариатскими патрулями». Под их внимание попадали люди, чьё поведение, по мнению членов группы, противоречило религиозным нормам.

Следствие и суд установили, что фигуранты собирали сведения о жителях, организовывали их доставление для неформальных разбирательств и оказывали на них давление. Потерпевших заставляли признавать вину, приносить извинения и обещать изменить образ жизни. В ряде случаев, как отмечается в материалах дела, применялось физическое насилие.

«Судом установлено, что своими действиями фигуранты дела фактически присвоили себе функции правоохранительных органов, органов дознания и суда, самостоятельно определяя виновность граждан и меры наказания за предполагаемые нарушения. В ходе судебного разбирательства подсудимые признали вину в полном объёме и раскаялись в содеянном», — говорится в заявлении.

Организатор сообщества осуждён по статье о создании экстремистского сообщества. Ему назначено четыре года и три месяца колонии общего режима. Также суд запретил ему в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в религиозных общественных организациях. Остальные 16 подсудимых признаны виновными в участии в экстремистском сообществе. Им назначены сроки в колонии общего режима от двух лет одного месяца до двух лет десяти месяцев.

А ранее полицейские в Башкирии задержали девятерых членов организованной преступной группы, которая перевыпускала SIM-карты, в том числе принадлежавшие погибшим или пропавшим без вести участникам СВО. Организаторы схемы привлекли к преступлению сотрудников офисов продаж операторов мобильной связи. За сумму в 10 или 20 тысяч рублей они перевыпускали SIM-карты. Следователи завели уголовное дело по части 4 статьи 274.1 УК РФ. Пятеро сотрудников офисов продаж были задержаны.