Подработка за 925 рублей обернулась уголовным делом для юной россиянки

В Коми вынесли первый приговор по делу о дропперстве — участии в мошеннической схеме по выводу украденных денег через банковские карты. Осуждённой стала 19-летняя жительница Корткеросского района. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов региона.

По данным суда, девушка познакомилась в интернете с неизвестным, который предложил ей «лёгкую подработку»: использовать свой банковский счёт как транзитный. Через её карту прошли 18,5 тысячи рублей, похищенные у пенсионера из Томска, а сама она получила за это 925 рублей.

Подсудимая признала вину и возместила ущерб. Суд назначил ей 240 часов обязательных работ, хотя статья предусматривает наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.

Ранее Life.ru писал про 15-летнего подростка из Сочи, которого заставили стать дроппером. Старшеклассники убедили подростка открыть счёт и передать им доступ к нему, после чего он оказался втянут в финансовые операции, происхождение которых ему было непонятно.