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Опубликовано 2 октября, 09:51

Телефон отобрали ещё в феврале: Во ФСИН ответили на скандальное видео блогера Хилми Форкса из колонии

УФСИН: Видео Хилми Форкса с телефоном в колонии оказалось старым

Обложка © Telegram / ХИЛМИ

Обложка © Telegram / ХИЛМИ

Разошедшееся по соцсетям видео треш-блогера Хилми Форкса (настоящее имя — Хильми Олейник) с телефоном в колонии оказалось старым. Мобильник у осуждённого изъяли ещё в феврале 2025 года, сообщили в УФСИН России по Волгоградской области.

Проверку ведомство провело после появления записи в Сети. Накануне из-за ролика, на котором блогер общается по телефону из исправительного учреждения, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к ФСИН за разъяснениями.

Как установили в региональном управлении ФСИН, запись была сделана ещё в 2025 году. Запрещённое средство связи обнаружили и изъяли у Хилми в феврале того же года.

За использование мобильного телефона осуждённого также привлекли к ответственности.

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Хилми отбывает трёхлетний срок за незаконное изготовление и распространение порнографических материалов. В июне 2026 года Волжский городской суд отказал блогеру в условно-досрочном освобождении, посчитав, что цель наказания пока не достигнута.

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Милена Скрипальщикова
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