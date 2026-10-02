Телефон отобрали ещё в феврале: Во ФСИН ответили на скандальное видео блогера Хилми Форкса из колонии
УФСИН: Видео Хилми Форкса с телефоном в колонии оказалось старым
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Разошедшееся по соцсетям видео треш-блогера Хилми Форкса (настоящее имя — Хильми Олейник) с телефоном в колонии оказалось старым. Мобильник у осуждённого изъяли ещё в феврале 2025 года, сообщили в УФСИН России по Волгоградской области.
Проверку ведомство провело после появления записи в Сети. Накануне из-за ролика, на котором блогер общается по телефону из исправительного учреждения, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к ФСИН за разъяснениями.
Как установили в региональном управлении ФСИН, запись была сделана ещё в 2025 году. Запрещённое средство связи обнаружили и изъяли у Хилми в феврале того же года.
За использование мобильного телефона осуждённого также привлекли к ответственности.
Хилми отбывает трёхлетний срок за незаконное изготовление и распространение порнографических материалов. В июне 2026 года Волжский городской суд отказал блогеру в условно-досрочном освобождении, посчитав, что цель наказания пока не достигнута.