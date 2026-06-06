Суд отказал треш-блогеру Хилми Форксу в УДО

Волжский городской суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении треш-блогера Хилми Форкса (настоящее имя — Хильми Олейник). Инстанция приняла решение оставить 32-летнего заключённого отбывать наказание в исправительном учреждении.

Суд счёл, что главная цель пребывания блогера в колонии — его исправление — пока не достигнута.

Напомним, скандального тиктокера-трансгендера* Хилми Форкса (настоящее имя — Хильми Олейник) приговорили к трём годам колонии за изготовление порно. Такое решение вынес 27 декабря 2023 года Симоновский районный суд Москвы. Олейник вёл провокационный блог с 2014 года, порнографические ролики он создавал в 2022 году.

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